Голодный медвежонок отобрал пакет с едой у жителя Сахалина

На севере Сахалина двое рабочих столкнулись с оголодавшим медвежонком, который при попытке его покормить едва не проглотил пакет с едой. Мужчины сняли на видео свое знакомство с косолапым.

Маленького бурого медведя с белым ошейником пришлось силой оттаскивать от провианта, при этом предложенная одним из участников съемки морковь зверя не заинтересовала — он рвался к котлетам.

Юный хищник проявил завидную прыть и уже намеревался проглотить желанное мясное блюдо вместе с целлофановым пакетом, но мужчины не позволили ему это сделать. В конце концов зверь, схватив добычу, бросился в лес, хотя не исключено, что он вернулся за добавкой, сообщает vesti.ru.