Леди Гага покоряет просторы киноиндустрии: певица снялась в дебютном фильме Бредли Купера

В Сети был опубликован первый трейлер фильма Звезда родилась с Леди Гагой в главной роли. Ролик появился на YouTube-канале и собрал за сутки свыше миллиона просмотров.

Фильм является для Брэдли Купера режиссерским дебютом. Помимо этого он также является исполнителем одной из главных ролей.

Картина является ремейком мюзикла 1937 года. По сюжету фильма популярный кантри-исполнитель (Брэдли Купер) берет под свое крыло молодую талантливую певицу. Между ними завязывается роман.

Выход фильма в прокат ожидается 4 октября этого года, пишет Корреспондент.