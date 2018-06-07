Жёлтый код чрезвычайной пожароопасности продлён до 11 июня

Государственная гидрометеорологическая служба продлила сегодня желтый код чрезвычайной пожарной опасности, и оставила в силе до 11 июня желтый код гидрологической засухи.

По данным метеорологов, до 13 июня по всей территории страны сохранится чрезвычайная пожарная опасность природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. Вместе с тем, из-за отсутствия осадков, была объявлена гидрологическая засуха, сообщает МОЛДПРЕС.

В связи с этим, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды призвало население и в частности экономических агентов рационально использовать водные ресурсы.

Пожарные просят население не сжигать сухую растительность и бытовые отходы, избегать использования открытого огня. В то же время спасатели отметили, что в случае возникновения пожара, даже незначительного, срочно позвонить в Службу 112, поскольку в условиях низкой влажности, огонь может быстро распространяться.