В Одессе на дороге неизвестный мужчина устроил стрельбу

В центре Одессы в четверг, 7 июня, произошел между двумя водителями конфликт со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

К правоохранителям обратился 54-летний одессит и сообщил о том, что неизвестный мужчина на улице избил его и совершил выстрел из пистолета, пишет Корреспондент.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что между заявителем и 30-летним одесситом произошел конфликт из-за того, что последний заблокировал движение транспорта. Между водителями возникла словесная перепалка, в ходе которой правонарушитель нанес несколько ударов потерпевшему.

После чего достал пистолет и выстрелил в его сторону, но не попал. Пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными ушибами, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Злоумышленника задержали и взяли под стражу, пистолет травматического действия изъяли и направили на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство по статье о хулиганстве.