В Ленинградской области произошел взрыв на военном полигоне

На военном полигоне в Ленинградской области произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

В настоящее время пострадавшим оказывается помощь, их жизни ничего не угрожает. Командование воинской части проводит проверку после инцидента.

В свою очередь в администрации Кингисепского района Ленинградской области уточнили, что взрыв произошел на военном полигоне "Туганы".