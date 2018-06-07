Мошенники попытались продать в сети тесты по БАКу за полторы тысячи лей

Полторы тысячи леев за тест на степень бакалавра. Во время сессии в лицеях традиционно активизировались мошенники. Соцсети пестрят объявлениями, от встреч авторы отказываются, переписка ведется в мессенджерах. Правила таковы - на электронную почту присылают номер Киви-кошелька, а после перевода денег обещают сам тест. Но проверить его на достоверность можно будет уже на экзамене.

В министерство образования подчеркивают - это мошенничество в чистом виде.



"Тесты в опечатанных мешках везут Национальный банк Молдовы, в особое хранилище. И только в день экзамена их передают в центры сдачи", - сообщил пресс-секретарь министерства образования Ион Мискевка.



На объявления в интернете наткнулись и сотрудники министерства. Они сообщили в полицию.



В прошлом году за такое мошенничество был оштрафован один человек.





