Правительство и протестующие обсудили цены на горючее

Представители власти и участники акций протеста против удорожания топлива совместно изучат возможности улучшения методологии формирования цен на горючее. По итогам встречи в правительстве они решили создать рабочую группу в составе специалистов НАРЭ, Минэкономики и представителей протестующих.

Началась встреча с попыток главы НАРЭ еще раз убедить автоводителей, что рост цен на бензин и топливо обусловлен, в основном, подорожанием нефти на мировом рынке.



Жаркие споры продолжались почти два часа. В итоге автовладельцы, заявили, что аргументы регулятора неубедительны и путаны, и снова отправились на площадь Великого национального собрания.



Как отметил министр экономики, власти открыты для переговоров и надеются вместе с протестующими смогут найти решения для усовершенствования методологии формирования цен.



В конце мая НАРЭ повысило максимальные цены на 64 бана за литр бензина и на 66 банов за литр дизтоплива. Вскоре премьер-министр инициировал публичные дебаты по поводу удорожания горючего, а автомобилисты начали акции протеста с требованием опустить цены до 14-15 леев. Накануне Павел Филип призвал протестующих отказаться от ультиматумов и начать конструктивный диалог.





