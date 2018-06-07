Илан Шор отвечает Майе Санду: могу напомнить, с кем ты встречалась перед голосованием по госгарантиям банкам

Шор выступил с новыми разоблачениями: Перед голосованием по предоставлению государственной гарантии «Банка де Экономий», «Банка Сочиалэ» и «Унибанку» Майя Санду тайно встретилась с Владом Филатом.

Лидер Партии «Действие и солидарность» Майя Санду сознательно проголосовала в ноябре 2014 года за выделение правительством 9,5 миллиарда леев от Национального банка в качестве государственной гарантии «Банка де Экономий», «Банка Сочиалэ» и «Унибанку». Более того, перед этим голосованием Майя Санду встретилась с лидером ЛДПМ Владом Филатом, чтобы получить конкретные указания по поводу голосования правительства. Об этом написал сегодня в Фэйсбуке мэр Оргеева Илан Шор, который также участвовал во встрече Майи Санду и Влада Филата.

- Могу напомнить, что перед голосованием по государственным гарантиям ты на протяжении полутора часов была на встрече в месте, о котором знаем я, ты и человек, с которым ты там была. Помнишь? - написал Илан Шор.

С такой реакцией Илан Шор выступил после того, как Майя Санду пригрозила подать в суд за опубликованную вчера информацию о добавке к зарплате, которую она получала в конверте от Влада Филата, когда занимала должность министра просвещения.

- Вор миллиардов Илан Шор бесстыдно врет, что я брала деньги в конверте. Я никогда не брала деньги ни в конверте, ни как-нибудь иначе от Шора, Филата или еще кого-нибудь. Я всегда зарабатывала деньги честно, - написала Майя Санду в Фэйсбуке.

Реплика мэра Оргеева была разрушительной. Он также напомнил Майе Санду о том, как ее нанял Влад Филат. Шор пообещал лидеру ПДС выступить с дополнительными подробностями.

Майя, я очень хорошо помню историю, когда Филат взял тебя на работу, как все началось. Но это будет позже, - пообещал Шор

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