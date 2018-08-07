Резервы Национального банка выросли на $57 миллионов

Резервы валюты Национального банка Молдовы (НБМ) выросли в июне на $57,06 млн., превысив на начало июля $2,899 млрд. При этом, по сравнению с началом года они выросли на $96,51 млн., а с аналогичным периодом 2017 г. – на $511 млн.

Как сообщили в НБМ, увеличению резервов в июне способствовали, в основном, получение минфином кредитов и грантов для реализации инвестиционных проектов – $24,39 млн.; получение кредита от МВФ (EFF (Механизм расширенного финансирования), транш IV) – $22,48 млн., включая $2,04 млн. на поддержание госбюджета; интервенции банка на валютном рынке в виде покупки валюты – $20 млн.; чистые поступления в пользу Директората кредитной линии - $5,73 млн.; прибыль от управления валютными резервами - $3,72 млн.

В то же время, на уменьшение официальных резервных активов повлияли платежи минфина – $6,93 млн.; уменьшение обменных курсов валют, входящих в состав валютных резервов по отношению к доллару США - $6,46 млн.; затраты на обслуживание внешней задолженности РМ – $4,18 млн.

На 1 июля 2017 г. резервы НБМ составляли $2,388 млрд. Исторического максимума они достигли 31 января 2018 г. - $2,903 млрд. В конце 2017 г. резервы равнялись $2,803 млрд., 2016 г. - $2,206 млрд., 2015 г. - $1,756 млрд., 2014 г. – $2,156 млрд., 2013 г. - $2,82 млрд.; 2012 г. - $2,515 млрд., 2011 г. - $1,965 млрд., в 2010 г. – $1,717 млрд, передает point.md.