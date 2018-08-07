Объем инвестиций в свободные экономические зоны за год увеличился на 22,7%

Объем инвестиций в свободные экономические зоны Молдовы на 1 января 2018 г. составил $348,6 млн., увеличившись за год на 22,7%.

По данным министерства экономики и инфраструктуры, это самый большой годовой рост общего объема иностранных инвестиций, привлеченных в СЭЗ Молдовы.

Сообщается, что в 2017 г. СЭЗ привлекли $64,5 млн. по сравнению с $54,1 млн. годом ранее.

За последние 5 лет СЭЗ привлекли инвестиции на сумму $141 млн. Наибольший объем инвестиций за весь период деятельности привлекли 3 свободные зоны: 41,9% - СЭЗ "Бельцы" ($146 млн.), 21,3% - СЭЗ "Унгень-Бизнес" ($74,1 млн.), 70,1 % - СЭЗ "Экспо-Бизнес-Кишинев" ($67,4 млн.). Остальные 4 свободные зоны занимают следующие доли по объему привлеченных инвестиций: 5,1% ($17,9 млн.) - СЭЗ "Тараклия", 4,9% ($17,1 млн.) – СЭЗ "Твардица", 4,8% ($16,7 млн.) ЗСП "Валканеш" и 1,9% ($6,5 млн.) – СЭЗ "Отачь-Бизнес".

На конец 2017 г. в 7-ми СЭЗ Молдовы работало 184 резидента. В них было создано 11926 рабочих мест, что на 48,6% больше по сравнению с ситуацией на начало 2017 г. Больше всего рабочих мест было создано в свободной экономической зоне в Бельцах (6238), Унгенах (2778) и Кишиневе (2000). В ЗСП "Валканеш" создано 450 рабочих мест, в СЭЗ "Твардица" - 255, в СЭЗ "Тараклия" - 144, в СЭЗ "Отачь-Бизнес" - 61. В 2017 г. объем чистых продаж произведенной в СЭЗ промпродукции составил 6,6 млрд. леев, что на 49,1% больше, чем за 2016 г.

Около 88,4% промпродукции было экспортировано. Зарплатный фонд в свободных экономических зонах вырос за год в 2,4 раза, составив 1 млрд. 084,1 млн. леев. Средняя зарплата на предприятиях, действующих в СЭЗ, составила 8,3 тыс. леев, увеличившись на 47,2% по сравнению с 2016 годом, пишет point.md.