В Молдове уровень инфляции второй месяц удерживается на уровне 0%

Инфляция в Молдове второй месяц подряд остается на нулевой отметке. Это значит, что индекс потребительских цен не меняется с апреля.

По данным Национального бюро статистики, последний раз такое было шесть лет назад.

Остановке инфляции способствовало, в частности, снижение цен на ряд продовольственных товаров. Особенно на сезонные фрукты и овощи. Цены на промышленные товары и услуги изменились незначительно.