Молдавские производители получат субсидии от государства в размере 120 млн. леев

Около 1 000 молдавских производителей получат от государства субсидии в размере более 120 млн. леев. Выплату денег Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства (AIPA) разрешило с 1 февраля и до настоящего времени.

Выделенные ресурсы будут использоваться, в частности, для закупки сельскохозяйственной техники и оборудования, соответственно для строительства упаковочных домов, холодильников для хранения фруктов, овощей и для винограда. Большинство заявок на субсидирование были поданы сельхозпроизводителями из районов Кагул и Единец, передает МОЛДПРЕС.

В то же время AIPA начала кампанию по приему документов на предоставление авансовых субсидий, которые предоставляются молодым людям и женщинам, начинающим свой бизнес в области сельского хозяйства. Государство предоставит 65% от общей стоимости предлагаемого проекта, а 35% будут инвестированы инициатором идей. Приемлемыми будут только проекты, стоимость которых не превышают 1 млн. леев.

По данным AIPA, общая сумма Национального фонда сельского хозяйства и развития сельских районов за текущий год составляет 900 млн. леев. Из них 45 млн. будут использованы для выплаты авансов.