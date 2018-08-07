Производство в Молдове выросло на восемь процентов

Производство в Молдове выросло на восемь процентов за пять месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом 2017-ого.

По данным статистики, с января по май электрооборудования, а также прицепов и полуприцепов произвели примерно на 40% больше. 20-ти процентный рост зарегистрирован в дерево- и кожеобрабатывающей отрасли.



За пять месяцев текущего года на одну пятую выросло производство бумаги и текстиля. На 18 процентов больше произвели изделий из металла. Напитков изготовили почти на семь процентов больше, чем в январе-мае 2017-ого.



По мнению экспертов, рост производства стал возможен благодаря развитию перерабатывающей промышленности и энергетической сферы.







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