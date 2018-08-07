Число малых и средних предприятий в Молдове достигло 99% от общего количества экономических агентов

В прошлом году число малых и средних предприятий в нашей стране превысило 53 тысячи и почти достигло 99% от общего количества экономических агентов.

Как отмечает Национальное бюро статистики, общий доход этого сектора перевалил за 137 миллионов леев. Наиболее доходными остаются предприятия розничной торговли - их доля превысила 62 миллиона. Доходы компаний и фирм перерабатывающей промышленности почти достигли 15 миллионов.



В сфере розничной торговли заняты свыше 20 тысяч малых и средних предприятий, в перерабатывающей промышленности - четыре с половиной тысячи, в сельском хозяйстве - менее четырех тысяч.



Комментарии

Другие новости