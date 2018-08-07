Международная компания намерена купить молдавскую сельхозпродукцию на сумму 240 млн долларов

Группа компаний Tras Oil и международный банковский консорциум подписали сегодня в Париже соглашение о займе на сумму 240 млн долларов для покупки сельскохозяйственной продукции у производителей и экономических агентов Республики Молдова.

Группа Trans Oil объявила о намерении приобрести в этом сезоне более 500.000 тонн семян подсолнечника, более 1,2 млн тонн зерновых (пшеница, ячмень, рапс, кукуруза, горох) и более 100.000 тонн сои, передает МОЛДПРЕС.

Группа компаний Trans Oil ранее объявила, что увеличила пропускную способность через международный порт Джурджулешть до 1.600.000 метрических тонн сельскохозяйственной продукции в год.

«Благодаря сотрудничеству с международными финансовыми институтами Trans Oil Group, крупнейший производитель подсолнечного масла в Молдове и экспортер злаков, масличных и бобовых культур, может гарантировать сельхозпроизводителям самые выгодные и своевременно уплачиваемые цены за их продукцию. Наша цель - не только предоставить удобные экспортные возможности для молдавских производителей, но и своевременно оплачивать их продукцию по самым выгодным ценам», - заявил председатель группы Trans Oil Важа Джаши.

Группа компаний Trans Oil является крупнейшим закупщиком и экспортером зерновых и масличных культур в Молдове.