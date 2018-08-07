Европейский банк реконструкции и развития и Евроинвестбанк выделят Молдове по 80 миллионов евро

Правительство ратифицировало соглашения с Европейским банком реконструкции и развития и Евроинвестбанком о кредитовании взаимоподключения электросетей Молдовы и Румынии. Каждый выделит нашей стране по 80 миллионов евро.

"Реализация проекта обеспечит более высокий уровень энергобезопасности, лучшие цены на внутреннем рынке электроэнергии, постоянный доступ к региональному рынку и, следовательно, менее обременительный тариф для конечного потребителя", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



Премьер-министр Павел Филип отметил важность этого проекта для энергетической безопасности страны.



"Это положит начало обеспечению энергетической безопасности Молдовы. Это - продолжение другого проекта, который предусматривает взаимоподключение газовых систем и гарантирует безопасность Молдовы в газовом секторе", - отметил премьер-министр Павел Филип.



Общая стоимость проекта - 270 миллионов евро. Помимо ЕБРР и Евроинвестбанка его помогут реализовать Всемирный банк, который согласился выделить 70 миллионов, и Евросоюз, готовый предоставить грант в 40 миллионов.







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