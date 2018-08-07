Одобрен проект взаимоподключения электросетей Молдовы и Румынии

Проект взаимоподключения электросетей Молдовы и Румынии одобрил сегодня парламент. Его намерены внедрить до 2021 года. В рамках проекта построят подстанцию в Вулканештах и проведут линию электропередач до Кишинева.

По словам госсекретаря Минэкономики и инфраструктуры Виталия Юрку, за счет взаимоподключения электросетей с Румынией Молдова получит доступ к европейской энергетической системе.



''Мы сможем покупать электроэнергию как на востоке, так и на западе. И это самое главное. Всегда нужно иметь возможность выбора", - сказал госсекретарь Минэкономики и инфраструктуры Виталий Юрку.



Чиновник также считает, что внедрение проекта будет способствовать снижению тарифов на электроэнергию.



''Мы не можем точно сказать, какой будет цена в ближайшие 2-4 года в Румынии или Украине. Но очевидно, что у нас будет несколько источников, между которыми мы сможем выбирать", - сообщил Виталий Юрку.



Общая стоимость проекта примерно 270 миллионов евро. По 80 миллионов выделят Европейский банк реконструкции и развития и Евроинвестбанк. Еще 70 - перечислит Всемирный банк, а 40 миллионов Молдова получит в виде гранта от Евросоюза.