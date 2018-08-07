В Молдове убрали почти половину урожая пшеницы и 90% озимого ячменя

Сильные дожди затянули уборочную кампанию по уборке зерновых культур. По данным Минсельхоза, было убрано более 44% общей площади пшеницы и более 90% озимого ячменя.

Как уточнил старший консультант Управления политик производства, переработки и регулирования качества продукции растительного происхождения Минсельхоза Марин Грама, средний урожай пшеницы по стране составляет около 3,1 тонны на гектар, а ячменя – 3 тонны на гектар. Сбор ярового ячменя начался неделю назад в десяти районах Молдовы, убрано 2,6 тысячи га из общей площади 35 тысяч га.

Также идет сбор урожая сухого гороха и озимого рапса, передает Молдпрес. Сухой горох убран на площади в 11 тыс. гектаров из общей площади 20 тыс. га. В среднем собрано 1,5 т/га, что на 0,6 т/га меньше, чем в среднем за последние 5 лет. Озимый рапс собран на площади в 29 тыс. гектаров (из 44 тысяч гектаров). Средний урожай по стране составляет 2,1 т/га, что эквивалентно показателям последних пяти лет.

На большинстве территории Молдовы кампания по сбору зерновых культур I группы началась в конце июня. Из-за сильных осадков в 11-ти районах уборочная кампания началась с опозданием приблизительно в неделю.