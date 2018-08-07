Официальные резервные активы достигли рекордного уровня

Согласно данным, опубликованным в пятницу Национальным банком Молдовы (НБМ). Валютные резервы увеличились примерно на 113 млн долларов по сравнению с концом прошлого года.

По данным НБМ, большая часть официальных резервных активов, а именно 1 млрд 579,7 млн долларов, хранится в ценных бумагах и 1 млрд 315 млн долларов – срочные размещения, в том числе в иностранных банках, передает Молдпрес.

Прошлый рекорд в 2 млрд 903 млн долларов был зарегистрирован 31 января 2018 года. После банковского кризиса в 2014 году резервы сократились примерно на один миллиард долларов, а в октябре 2015 года достигли самого низкого уровня – 1,74 млрд долларов. После стабилизации лея, оздоровления банковской системы, восстановления отношений с Международным валютным фондом и зачисления на счет Министерства финансов внешних кредитов Национальному банку удалось в течение двух лет восстановить утраченные позиции. НБМ вмешивается во внутренний валютный рынок только в качестве покупателя иностранной валюты, поскольку курс лея-доллара продолжал снижаться в течение прошлого года и начала этого года.

Данные Национального банка показывают, что официальные резервные активы увеличились на 598 млн долларов в 2017 году по сравнению с ростом в 470 млн в 2016 году.