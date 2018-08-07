Правительство выполнило все условия для получения первого транша макрофинансовой помощи ЕС

Руководство страны выполнило все условия для получения первого транша макрофинансовой помощи ЕС и часть требований для второго и третьего этапа, - заявил председатель Демпартии Влад Плахотнюк. Он подчеркнул, что в приоритете остаются экономические и социальные проекты, а также развитие инфраструктуры.

"Реформы выполняются не ради получения внешнего финансирования, а чтобы сделать жизнь людей лучше. Именно поэтому мы попросили нашлих коллег в парламенте ускорить принятие законов, предложенных на рассмотрение", - заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.



Премьер-министр в числе выполненных условий назвал принятие закона о банковской деятельности и подготовку к строительству газопровода Унгены-Кишинев. Кабмин, по его словам, и дальше будет следовать плану реформ.



"Правительство не будет участвовать в предвыборной кампании, чтобы в полном объеме выполнить взятые нами обязательства", - сообщил Павел Филип.



В числе ближайших приоритетов - пакет законов так называемой «малой судебной реформы». В частности - закон о дисциплинарной отвественности судей.

