До 6 тыс. леев государство выделит молдавским семьям с тяжелым материальным положением

Семьи, а также граждане, находящиеся в сложной социальной и материальной ситуации смогут получить единое пособие - до 6000 леев на различные нужды: продукты питания, ремонт жилья или строительство печи, на покупку дров для приготовления еды и отопления, на приобретение мебели, одежды и т.д. Правительство сегодня одобрило Регламент по организации и работе Социальной службы финансовой поддержки семей и граждан в тяжелом положении.

Размер пособия будет доходить до 6000 леев. Получить его можно будет единожды либо поэтапно в каждый месяц, в течение максимум шести месяцев. Служба финансовой поддержки будет создана при территориальных структурах социальной помощи. Отбирать получателей пособия и устанавливать размер финансовой помощи будет Комиссия защиты людей, находящихся в сложной ситуации. Потенциальных получателей будут выявлять медработники, представители местной публичной власти, а также НПО в случае прямого обращения от нуждающихся людей.

Финансовую поддержку будут оказывать и семьям, которые получаются социальные пособия или другие компенсации в холодное время года.

Службу запустят с 1 июля 2018 года. На деятельность этой структуры государство выделило примерно 14 млн. леев, сообщает kp.md.