Турецкий банк Зираат Банкаси готов инвестировать в Молдову

Турецкий банк Зираат Банкаси, который работает в 20 странах мира, готов инвестировать в Молдову. Об этом заявили представили финансового учреждения на встрече с министром экономики Кириллом Габуричем.

Они отметили, что в нашей стране выгодные условия кредитования и депозита.

В свою очередь Кирилл Габурич проинформировал исполнительного директора банка об экономической ситуации в Молдове. Он подчеркнул, что после временного глубокого кризиса, банковская система страны стабилизировалась, а ВВП в прошлом году вырос на 4,5%.



А в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2017 экономика страны увеличилась на 3,7%. В начале этого года банк Трансильвания стал акционером Victoriabank. Он приобрел почти 40% акций.