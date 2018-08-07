Цены на топливо в Молдове будут пересматривать раз в три месяца

Национальное агентство по регулированию в энергетике будет пересматривать цены на топливо раз в три месяца, а не раз в две недели как сейчас. Соответствующий законопроект приняли во втором чтении в парламенте.

Проект разработали для установления стабильности на рынке топлива. Он предусматривает, что в этот период НАРЭ сможет вмешиваться лишь в случае изменения котировок на международном рынке. На прошлой неделе столичный суд сектора Центр приостановил решение НАРЭ о повышении цен на горючее, до тех пор пока не примут окончательного решения по этому поводу. С требованием отменить введение новых тарифов в инстанцию обратилось Министерство экономики и Агентство по защите прав потребителей.

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