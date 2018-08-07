Молдова и Китай обсудят возможность свободной торговли

Молдова может подписать соглашение о свободной торговле с Китаем. Правительственная делегация во главе с госсекретарем министерства экономики Юлианой Дрэгэлин отправилась в Пекин. Перед поездкой, накануне, члены делегации провели рабочую встречу с министром Кириллом Габуричем.

"Открытие новых рынков - это инструмент, создать который под силу государству. Мы очень хотим продавать им наши товары. Я думаю, что вы справитесь, и жду вас с проектом согласованного контракта", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

В состав молдавской делегации вошли представители министерств экономики и инфраструктуры, сельского хозяйства, финансов, а также Таможенной службы, Совета по конкуренции, Государственного агентства интеллектуальной собственности и Национального агентства продовольственной безопасности. Делегация Молдовы пробудет в Китае до 26 июля.

По данным Национального бюро статистики, с января по май текущего года наша страна экспортировала в Китай товаров более чем на шесть с половиной миллионов долларов.