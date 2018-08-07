Молдова и Украина обсудят вопрос о приграничной торговле

Жители Паланки, проживающие на границе с Украиной, смогли бы продавать свои товары в соседней стране на основании договора о приграничной торговле. Об этом говорил вице-спикер парламента Валерий Гилецкий во время заседания парламентской группы дружбы между Молдовой и Украиной, которое состоялось в Одессе.

Однако, по словам вице-спикера, соседняя страна пока проявляет сдержанность по этому вопросу, очевидно, опасаясь, что введение приграничной торговли может способствовать росту контрабанды.

Кишинев такую возможность отрицает. Эту тему обсудят на следующем заседании в том же формате, которое запланировано на осень.