Ученые назвали главную причину появления всех заболеваний

Хронический стресс и постоянная повышенная нагрузка становятся причиной до 90 процентов всех проблем со здоровьем, пишет Business Insider. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что избежать ненужных хлопот с собственным здоровьем поможет специальная тренировка мозга, которую может освоить любой желающий.

Тренировка мозга включает в себя набор простых упражнений, способных подготовить организм к получению стрессовой информации, и помогает легче переносить любые сложности как в работе, так и в личной жизни.

Ключевые особенности такой тренировки заключаются в положительной оценке "входящих" стрессов, присвоении им определенных категорий, в зависимости от влияния на организм, а также снижения уровня ожиданий. Важными инструментами снижения стресса, по словам учёных, официально можно считать юмор и способность сострадать, пишет life.ru.