Как пыльная буря изменила облик Марса. ВИДЕО

Масштабная пыльная буря разразилась на Марсе в июне. Они регулярно происходят на Марсе каждые 6-8 земных лет, что эквивалентно 3-4 годам на Красной планете. Подобные бури можно заметить даже с помощью простых любительских телескопов.

Лучшее время для наблюдений будет с 27 по 30 июля, когда Марс будет находиться ближе всего к нашей планете, передает Моя планета.

Астрономы отмечают, что пыльные бури меняют облик Марса. В новом видео американского космического агентства эти изменения особенно заметны.