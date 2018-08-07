Такого не было 14 миллионов лет: ученые прогнозируют рост кислотности океана

Исследование ученых из Кардиффского университета показывает, насколько изменится уровень кислотности океана к концу века при нынешних объемах выброса СО2. Ученые допускают, что окисление океана достигнет беспрецендентного уровня.

Ученые отмечают, что окисление океана происходит, когда CO2 из атмосферы поглощается морской водой, что приводит к более кислой воде с более низким pH, сообщает phys.org. Они указывают, что с начала индустриальной эры, океан поглотил около 525 млрд т CO2, что эквивалентно примерно 22 млн т в день, что является серьезной угрозой для морских обитателей, а раковины некоторых животных уже растворяются в более кислой морской воде.

В результатах исследования отмечается, что рН океанов будет меньше 7,8 в 2100 году по сравнению с рН около 8,1 сегодня. "Это очень важно, поскольку шкала рН является логарифмической, а это означает, что падение всего 0,1 единицы рН представляет собой увеличение кислотности на 25%", - говорится в исследовании.

Если объемы выбросов СО2 не изменятся, то к 2100 году кислотность вод мирового океана достигнет показателей, каких не бывало со времен среднего Миоцена, передает УНИАН.

"Нынешний уровень pH уже является самым низким за последние 2 млн лет", - говорит один из авторов исследования профессор Кэрри Лир.

При нынешнем уровне выбросов углекислого газа, его концентрация в земной атмосфере вырастет с примерно 400 частей на миллион до 930 частей на миллион к 2100 году. Следствием этого станет падение pH океанских вод c 8,1 до 7,8. По словам ведущего автора исследования доктора Синдии Сосдян, морским экосистемам не приходилось сталкиваться с подобными условиями 14 млн лет.

