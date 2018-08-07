На Луне нашли признаки жизни

Астробиологи Университета штата Вашингтон пришли к выводу, что на Луне могла существовать жизнь. Ученые уверены, что имеющихся данных достаточно, чтобы уверенно говорить о наличии благоприятных условий на небесном теле миллиарды лет назад. Статья ученых опубликована в журнале Astrobiology. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам специалистов, после того, как спутник Земли сформировался более четырех миллиардов лет назад из обломков, из его недр извергались большие объемы горячих газов, включая водяной пар. Процесс дегазации, вероятно, привел к появлению водоемов на поверхности небесного тела и создал плотную атмосферу, пишет lenta.ru.

Такие условия присутствовали на Луне 3,5 миллиарда лет назад, во время повышенной вулканической активности.

Выводы основаны на результатах спектрографических наблюдений, проведенных в 2009-2010 годах орбитальным зондом Chandrayaan-1 и LCROSS, которые показали, что в лунной породе и реголите присутствуют молекулы воды. На поверхности небесного тела также встречаются большие объемы водного льда (около миллиарда тонн), содержащегося на дне кратеров. Также имеются доказательства того, что вода присутствует в мантии спутника.

Исследователи полагают, что биологические молекулы, ставшие основой для гипотетических живых организмов (таких, как бактерии), были занесены на Луну кометами и астероидами или могли попасть с Земли, которая также подвергалась интенсивным метеоритным бомбардировкам.