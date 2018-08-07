Американский спутник впервые запечатлел полярное сияние на Марсе

Группа астрономов во главе с Джастином Дейгханом рассказала об успешной регистрации протонных сияний на Марсе, обнаруженных орбитальным аппаратом MAVEN. Теперь астрономы смогут лучше понять механизмы взаимодействия солнечного ветра с атмосферой Марса и других планет в Солнечной Системе, у которых есть газовые оболочки. Об этом сообщил журнал Nature Astronomy.

Специалисты сделали открытие после анализа данных, собранных в ультрафиолетовом диапазоне спектрографом IUVS и датчиком частиц солнечного ветра SWIA в период с 1 марта по 4 апреля 2015 года.

Исследователи отметили, что процессы, которые приводят к появлению подобных атмосферных явлений на Марсе, могут происходить на любом небесном теле с обширной короной из нейтрального газа. Она (корона) простирается за пределы головной ударной волны и может непосредственно взаимодействовать с солнечным ветром. Такие условия есть на Венере, кометах, спутнике Сатурна Титане, когда он находится вне магнитосферы планеты или экзопланетах. Например, на планете под названием HD 209458b.

Протонные сияния — это одна из разновидностей полярных сияний в атмосфере Земли, которые вызваны потоками энергичных частиц. Они возникают, когда поток высокоэнергичных протонов попадает в атмосферу планеты и сталкивается с молекулами и атомами атмосферных газов, тем самым возбуждая и ионизуя их.

Одним из факторов, влияющих на характеристики земных протонных сияний, является действие на них сильного магнитного поля планеты. Это значит, что подобные события в атмосферах планет, не обладающих мощным магнитным полем, будут развиваться по другим, внеземным сценариям.

Если говорить о Марсе, у которого нет глобального магнитного поля, то прошедшие процесс перезарядки в короне протоны солнечного ветра могут породить свечение. Однако до сих пор в атмосфере Красной планеты не было зафиксировано подобных случаев, передает 360tv.