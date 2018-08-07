Ученые рассказали о неожиданной пользе чипсов и шоколадного печенья

Британские диетологи составили список блюд, употребление которых поможет человеку чувствовать себя лучше и жить дольше. Всё бы ничего, но вместе с запечённой рыбой, овощами и салатами в перечне здоровой еды оказались чипсы и шоколад, от употребления которого диетологи долгое время отговаривали своих пациентов, пишет Daily Mail.

В списке продуктов, уровень потребления которых рекомендуют снизить, оказалась так называемая ультраобработанная еда: пицца, колбасы, хлеб, маргарин и готовые продукты, для продления срока хранения которых часто используют консерванты. Вместе с тем одними из самых полезных продуктов оказались консервированные овощи — по данным британских учёных, эти продукты "запечатываются" в первозданном виде и хранятся максимально долго. К списку полезностей стоит добавить запечённую рыбу, некоторые виды соусов, хлеб с отрубями и бездрожжевой хлеб, а также шоколад.

Неожиданно в списке полезных продуктов оказались обычные чипсы из магазина, которые, по словам диетологов, могут обеспечить большую часть суточной потребности человека в калориях. Однако злоупотреблять ими все же не стоит — такие продукты богаты жирами и солью, выводить которые из организма крайне тяжело. Однако по степени полезности эти продукты вряд ли могут соперничать с бисквитным шоколадным печеньем, в котором исследователи обнаружили большое количество бета-глюкана, полезного для организма имумодулятора. Помимо прочего, бетал-глюкан позволяет контролировать уровень холестерина в крови и позволяет организму успешнее "включать" иммунную систему во время болезней, пишет life.ru.