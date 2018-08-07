Ученые разгадали основную роль сновидений

Ученые выяснили, в чем заключается основная роль сновидений. Об этом заявила группа британских исследователей из Университета в Суонси. Об результатах их работы пишет издание Social Cognitive and Affective.

В ходе исследований специалисты пришли к выводу, что сны помогают людям в осмыслении событий и эмоций, пережитых и испытанных за день, передает РЕН ТВ.

В эксперименте приняли участие 20 студентов. Все они хорошо запоминали собственные сновидения и могли детально рассказать о них. Студенты вели дневники, куда записывали события, произошедшие в течение дня, делились пришедшими на ум мыслями, а также описывали сны, снившиеся ночью.

Выяснилось, что события, произошедшие днем, и мысли имели определенные ключевые слова, образы, понятия, которые затем с большей или меньшей очевидностью воспроизводились во сне. При этом чем более подробный дневник вел участник эксперимента, тем больше аналогий и совпадений можно было проследить между дневным опытом и ночными видениями.