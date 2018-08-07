Влад Плахотнюк представил инициативу по стимулированию бизнес-среды и росту доходов населения

Влад Плахотнюк представил инициативу правящей Коалиции по принятию пакета законов по стимулированию бизнес-среды и росту доходов населения.Нынешнее руководство страны является и останется надежным партнером предпринимателей. Это заявление сделал председатель и учредитель Ассоциации бизнесменов Молдовы Влад Плахотнюк в ходе Экономического форума диалога и развития, прошедшего во вторник. Влад Плахотнюк представил инициативу правящей Коалиции по принятию пакета законов по стимулированию бизнес-среды и росту доходов населения.

- Власти остаются партнером деловой среды. Заверяю вас, мы ищем решения проблем, которые существуют. Мы хотим и можем изменить многое в отношении каждого из нас и тем самым в возможностях страны, - заявил председатель Ассоциации бизнесменов Молдовы.

В свою очередь, премьер-министр Павел Филип отметил меры, которые предприняли власти для деловой среды нашей страны, и представил те, которые предусмотрены в пакете законов о деятельности бизнеса. Речь идет о мерах по налоговым стимулам, предложениях, касающихся сектора HORECA, регулирования деятельности такси, репатриации валюты и снижения давления на деловую среду.

- Мы хотим более свободную и транспарентную бизнес-среду. Хотим, чтобы вы лучше себя чувствовали в Молдове, когда ведете бизнес и, конечно, хотим, чтобы у нас были финансовые возможности, когда говорим о государственном бюджете, для того, чтобы была возможность решать проблемы, с которыми сталкиваются граждане, - заявил Павел Филип.

Напомним, Ассоциация бизнесменов Молдовы провела во вторник, 24 июля, Экономический форум диалога и развития, посвященный встрече представителей бизнес-среды Молдовы и властей страны. Деловую среду представляли около 45 ассоциаций и объединений нашей страны, а также более 800 самых важных владельцев бизнеса и менеджеров молдавской экономики. Со стороны властей в Форуме принял участие премьер-министр Павел Филип, министр экономики Кирилл Габурич, министр юстиции Виктория Ифтоди, а также многие руководители агентств и госучреждени, пишет kp.md.