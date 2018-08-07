Ученые рассказали, как собаки чувствуют эмоции человека

Ученые из Университета Джонса Хопкинса в США выяснили, что собаки не только чувствуют, когда их хозяин расстроен, но и всячески стремятся помочь людям. Об этом пишет портал Phys.org.

Отмечается, что исследователи провели эксперимент с участием 34 собак разных пород, пишет Корреспондент.

Во время опыта домашних животных помещали отдельно от владельцев за прозрачной дверью, закрытой с помощью магнитов. Хозяева начинали напевать колыбельную или плакать.

Выяснилось, что, услышав плач, питомцы стремились открыть дверь в три раза быстрее.

Во время эксперимента исследователи также измеряли уровень стресса у животных. Как оказалось, у тех собак, что не бежали открыть дверь, этот показатель был даже выше: животные настолько сильно расстраивались из-за плача хозяев, что не могли ничего предпринять.

Ведущий автор работы Эмили Сэнфорд указала, что собаки были рядом с людьми в течение десятков тысяч лет, и "научились считывать наши социальные сигналы".