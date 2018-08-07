ЕС предоставил 336 тысяч евро на реализацию проекта по продвижению предпринимательства на юге Молдовы

При поддержке ЕС на юге Молдовы запущен проект по продвижению и поддержке предпринимательства. Он охватывает восемь районов и продлится 18 месяцев. Проводит его Организация по развитию сектора малых и средних предприятий.

Проект рассчитан как на людей, у которых уже есть свой бизнес, так и на тех, кто только подумывает о собственном деле. Тренеры, которые будут проводить курсы, тоже пройдут специальную подготовку.



В ходе проекта намечено также создать четыре информационных центра - в Басарабяске, Кантемире, Каушанах и Тараклии. Кроме того в бизнес-инкубаторах появятся специализированные библиотеки для предпринимателей.



Евросоюз предоставил на реализации проекта 336 тысяч евро.



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