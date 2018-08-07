Ученые доказали, что люди способны управлять тремя руками

Японские учёные доказали, что люди могут управлять протезом руки, подключённым через нейроинтерфейс, совместно с двумя собственными руками. Статья с данными исследования опубликована в журнале Science Robotics.

Специалисты из Международного исследовательского института телекоммуникаций провели эксперимент с участием 15 человек. На головы добровольцев установили специальные датчики. На первом этапе эксперимента учёные провели калибровку — добровольцы наклоняли картонную коробку, перекатывая мяч в заданные точки. Затем людей попросили представить, как они хватают и отпускают предметы дополнительной рукой, пишет life.ru.

После этого протез левой руки присоединили к креслу, создавая для участников иллюзию, будто он является частью тела.

Основная программа эксперимента состояла из двух частей. В первой участники хватали и отпускали предметы только роботизированной конечностью, во второй они уже использовали три руки. 72,5% участников выполнили обе задачи. Подводя итоги, специалисты назвали эксперимент успешным.