На Марсе обнаружено озеро. В нем есть вода

Ученые объявили, что впервые обнаружили свидетельства наличия на Марсе воды - в жидком состоянии. Озеро размером около 20 км в поперечнике расположено у южного полюса планеты и скрыто толстой ледяной шапкой.

Открытие было сделано при помощи радара Marsis, установленного на межпланетной станции "Марс-экспресс".

Ранее исследователи предполагали, что по поверхности Марса может иногда ненадолго разливаться вода тающих ледников (учитывая низкое давление, она должна очень быстро испаряться), однако впервые появились основания полагать, что на Красной планете существует и постоянный жидкий водный резервуар.

Марсоход НАСА "Кьюриосити" обнаружил на поверхности планеты лишь высохшие озера, доказав, что в прошлом вода на Марсе была. Однако с тех пор температура на планете значительно понизилась из-за очень разреженной атмосферы - и большая часть воды превратилась в лед.

"Возможно, это не очень большое озеро", - говорит руководитель исследования, профессор Итальянского национального института астрофизики Роберто Оросеи.

Радар не смог измерить толщину водяного слоя, однако ученые полагают, что она никак не меньше метра, передает ВВС.

"Это позволяет классифицировать его как самостоятельный водный резервуар. Это озеро, а не просто заполненное талой водой пространство между льдом и горной породой, какие иногда можно найти и под ледниками на Земле", - добавляет он.

"Ищи воду" - именно так звучит основной принцип астробиологии - науки, изучающей возможность существования жизни за пределами Земли. Такие образом, новое открытие позволяет с большой долей вероятности предположить наличие воды, но больше ничего не подтверждает.

"Мы не приблизились к обнаружению жизни как таковой, - говорит Патель, - но это открытие указывает нам, где именно ее искать на Марсе. Это как карта сокровищ - только в данном случае крестов на ней может оказаться немало".

Температура воды и ее химический состав также могут представлять проблему для возможных марсианских организмов.

Чтобы вода оставалась в жидком состоянии в таком холоде (по расчетам ученых, ледниковый слой начинает таять на глубине, где температура составляет от -10 до -30 градусов), в ней должно быть растворено очень много солей.

"Вполне вероятно, что эта вода представляет собой экстремально холодный соляной раствор, что для жизни, мягко говоря, не самые идеальные условия", - объясняет астробиолог Сент-Эндрюсского университета.