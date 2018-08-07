Ученые рассказали о смертельных инфекциях будущего

Исследователи из Пекинского университета выяснили, что смертельные бактерии, вылечить которые нельзя традиционными антибиотиками, имеют "ген передачи по воздуху", что может стать причиной одной из самых массовых эпидемий в мире, пишет Science Alert.

Обнаружены и вероятные источники появления болезней — комплексы очистки сточных вод для больниц, приютов для животных и других медицинских учреждений, использующих антибиотики для очистки воды с потенциально патогенной микрофлорой.

Микробиологи и генетики выяснили, что в такой среде бактерии начинают в буквальном смысле слова "пожирать" антибиотики и постепенно меняют свой генетический состав, вырабатывая устойчивость к любым видам антибактериальных препаратов. Эта же особенность "модифицировать" собственные гены позволит бактериям быстрее передаваться воздушно-капельным путём от животного к животному и от человека к человеку, передает life.ru.