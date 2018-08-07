Найден безопасный способ лечения болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Тохоку в Японии выяснили, что ультразвуковые волны могут вылечить болезнь Альцгеймера без каких-либо побочных эффектов. Их исследование опубликовано в журнале Brain Stimulation.

Считается, что снижение кровотока в мозге вызывает нейродегенеративные болезни, такие как болезнь Альцгеймера, из-за того, что клетки органа не получают достаточного количества кислорода и питательных веществ. Смерть и повреждение нервных клеток — одна из основных причин деменции.

Японские ученые провели тесты на подопытных мышах, разделив их на две контрольные группы, одной из которых хирургическим путем затруднили приток крови к клеткам мозга, а второй при помощи генной инженерии внедрили состояние работы мозга, близкое к симптоматике болезни Альцгеймера, передает РИА Новости.

Затем мозг мышей подвергался воздействую импульсных ультразвуковых волн низкой интенсивности три раза в день в течение 20 минут. Первая группа животных облучалась ультразвуковыми волнами на протяжении пяти дней, вторая прошла 11 таких процедур в течение трех месяцев.

В результате ученые выявили значительное улучшение когнитивной функции у грызунов. Ультразвуковые волны вызывали увеличение выделения особого фермента, участвующего в образовании кровеносных сосудов, наряду с возрастанием количества белка, играющего ключевую роль в сохранении и росте нервных клеток. При этом ультразвук не вызвал никаких побочных эффектов.

По словам ученых, такая терапия может быть использована и при лечении людей, в особенности пациентов пожилого возраста с высоким риском развития заболевания. При этом такая процедура не требует хирургического вмешательства и анестезии.