Эксперт консультирующий "Moneyval" утверждает, что Закон о налоговом стимулировании не способствует легализации отмывания денег

Эксперт международной организации „Moneyval” заявил Ziarul National, что проанализировал документ. Специалист обладает впечатляющим опытом международной работы по внедрению программ, касающихся налогового аспекта.

По мнению эксперта, процесс внедрения такого типа программы предусматривает четыре базовых принципа, которые необходимо соблюдать для предотвращения появления рисков отмывания денег.

«Речь идет о принятии мер по предотвращению и противодействию этому явлению, запрете исключений при внедрении положений о предотвращении и противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, координации и сотрудничестве между национальными профильными ведомствами, а также с международными учреждениями того же профиля», - говорится в сообщении эксперта. Источник отмечает, что первая глава предусматривает все необходимые процедуры, и все действия будут выполнены – в том числе проверка источника происхождения активов всеми отчетными единицами, в том числе банками, нотариусами и профессиональными участниками финансового рынка.

«Закон предлагает механизм добровольного декларирования денег, он не заменяет никакие положения, которые касаются обязательств государства по противодействию и предотвращению отмыванию денег и финансированию терроризма», - говорит специалист, изучивший документ.

Относительно второго принципа – об исключениях при внедрении мер по противодействию и предотвращению отмывания денег, - эксперт заявил, что документ не включает ничего, что могло бы привести к появлению этих исключений. Напротив, компетентные органы планируют отслеживать риски при внедрении закона на основании аналитической программы.

Что касается обязательства властей сотрудничать для применения законов, специалист заявил, что предусмотрено подписание соглашений о сотрудничестве и обмене информацией между Налоговым инспекторатом, Центральным банком и другими компетентными структурами, у которых есть доступ к базе данных полиции. Это позволит определить любого, кто раньше был замечен в участии в схемах по отмыванию денег в стране или за ее пределами, уверен специалист.

Четвертый принцип это установление сотрудничества, в том числе посредством обмена информации о расследованиях отмывания денег на международном уровне.

- Предложенный документ касается только молдавских граждан, что снижает риски злоупотреблений на международном уровне. При этом закон предусматривает выявление потенциальных получателей с двойным гражданством и введение внутренней процедуры быстрого обмена информации и международного сотрудничества для любого подозрения в отмывании денег и финансирования терроризма, - сказал он.

Таким образом, по мнению цитируемого источника, если закон будет внедрен соответствующим образом, он «обеспечит строгое управление рисками, согласно лучшим международным практикам и стандартам по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

„Moneyval” это постоянная структура по мониторингу при Совете Европы, специализирующаяся на предотвращении и борьбе с отмыванием денег.

Стоит отметить, что посольство США, представительство МВФ в Молдове, а также Делегация ЕС в Кишиневе раскритиковали положения так называемой налоговой амнистии, предусматривающей декларирование незадекларируемого имущества с выплатой всего 3% от их стоимости в госбюджет, передает point.md.