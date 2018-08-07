Черви ожили после 42 000 лет в вечной мерзлоте

Два круглых червя были обнаружены в Якутии, после недолгого оттаивания в чашке Петри они начали двигаться и есть, сообщает Siberian Times.

Их исследование ведется четырьмя российскими институтами в сотрудничестве с Университетом Принстона. Один из червей был найден в Дуванном Яре рядом с Колымой, ему примерно 32 000 лет. Второго обнаружили у реки Алазея, ему около 41 700 лет. Оба червя — самки. На данный момент это самые старые живые существа на Земле.

Сейчас они находятся в лаборатории Института физико-химических и биологических проблем почвоведения в Подмосковье. Ученые отмечают, что это событие станет новой точкой в многолетних исследованиях криомедицины и астробиологии, передает Моя планета.