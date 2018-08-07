Столичные экономические агенты накопили миллионные долги перед поставщиком воды

45 экономических агентов, которые сливают сточные воды с повышенной концентрацией загрязняющих веществ, накопили миллионные долги перед предприятием "Apă-Canal Chişinău", но не торопятся расплачиваться. Сумма долга достигает 3,7 миллиона леев.

Поскольку они не выполнили свои обязательства своевременно, два экономических агента были отключены от водоснабжения, ещё девять являются участниками судебных процессов, сообщает ipn.md.

Один экономический оператор подал заявку на выплату долга в рассрочку, на что администрация предприятия дала согласие, а ещё 33 оператора будут отключены от водоснабжения в ближайшие дни.

Поставщик отмечает, что 2 из 45 вышеупомянутых экономических агентов накопили долги, совокупно достигающие 2,4 миллиона леев.



Администрация АО „Apă-Canal Chişinău” призывает должников оплатить счета в кратчайшие сроки, чтобы иметь возможность и далее пользоваться услугами водоснабжения, в противном случае они останутся без воды и будут обязаны внести плату за их отключение от сетей.