Предприниматели прокомментировали сокращение НДС для гостиниц и ресторанов

Сокращение НДС для гостиниц и ресторанов будет способствовать развитию туристического сектора в стране. Такого мнения придерживаются предприниматели, работающие в этой отрасли.

"Думаю, что в целом это проект для улучшения бизнеса в Молдове. За последние годы он развивался, и я уверен, что в следующие годы эта отрасль туризма в Молдове продолжит развиваться", - рассказал предприниматель Ион Мереуцэ, администрирующий винодельню, которая стала туристической достопримечательностью, благодаря ресторану с традиционными блюдами.

Также считает Евгений Жаркуцкий, который руководит гостиницей в столице, сообщает canal3.md.

"Мы приветствуем инициативы правительства. Благодаря снижению НДС с 20 до 10 процентов мы сможем, в первую очередь, нанимать квалифицированный персонал, и увеличить зарплату сотрудникам", - сообщил предприниматель Евгений Жаркуцкий.

Кроме того, бизнесмены положительно оценивают реформы, которые направлены на улучшение качества обслуживания такси. Правительство предлагает специальный режим налогообложения сотрудников с доходом до десяти тысяч леев, с фиксированным налогом 500 леев в месяц.

"Эта формула выгодна обеим сторонам - как государству, которое легко сможет подсчитать налоги и сколько средств поступят в бюджет, так и предпринимателю, которому легче заплатить единый налог, чем разворошить всю бухгалтерию", - отметил глава Ассоциации компаний такси Андрей Тоакэ.

Налоговую реформу утвердил парламент. Она направлена на развитие предпринимательства.