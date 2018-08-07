Ученые: многодетность ускоряет процесс старения

Группа ученых Северо-Западного университета (США) обнаружили признаки ускоренного старения у женщин, которые имеют несколько детей.

В исследовании приняли участие сотни женщины в возрасте от 20 до 22 лет. Из них 102 имели двоих детей и 28 - троих. 507 участниц никогда не были беременны, а остальные имели лишь одного ребенка.

Специалисты исследовали биологические маркеры старения и установили наличие клеточных изменений после рождения ребенка, эквивалентных 0,5-2 годам.

В частности, теломеры "старели" на 0,34-3,67 лет, а эпигенетический возраст увеличивался на 0,29–0,63 года, передает korrespondent.net. При этом беременность в раннем возрасте сокращала теломеры сильнее, особенно сильно - если речь шла о подростковом возрасте.

Также отмечено, что во время самой беременности эпигенетический статус клеток признаков старения не выявлял. Ученые объяснили это существованием физиологических и иммунологических сдвигов, которые происходят при развитии плода. В частности - повышением уровня эстрогена и изменением состава иммунных клеток.

Эстроген может понижать уровень окислительного стресса и защищать теломеры от повреждения.