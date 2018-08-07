Астроном из МГУ рассказал, как лучше следить за лунным затмением

Любителям астрономии следует вооружиться хорошим биноклем и найти точку, откуда можно свободно смотреть на юг для полноценных наблюдений за сегодняшним лунным затмением.

"Возьмите на затмение бинокль, чтобы лучше рассмотреть детали на Луне и земную тень. Чтобы рассмотреть детали на Марсе, потребуется телескоп. В средней полосе России Луна и Марс будут находиться невысоко над горизонтом, поэтому заранее найдите место со свободным обзором на юг", — объяснил астроном Дмитрий Колесников, ведущий специалист Государственного астрономического института МГУ.

Лунные затмения происходят, когда естественный спутник нашей планеты, двигаясь вокруг Земли, входит в земную тень. Если бы плоскости орбит Луны и Земли совпадали, то лунные затмения повторялись бы каждый месяц. Но угол между ними составляет 5 градусов: чтобы произошло затмение, Луна в полнолуние должна находиться в точке пересечения ее орбиты и плоскости земной орбиты — эклиптики.

За год обычно происходят одно-два лунных затмения, однако сегодня Землю ожидает необычное событие – совпадение полнолуния и затмения, которое продлится около трех-четырех часов, станет самым длинным в текущем столетии. Вдобавок к этому, Марс и Земля сейчас постепенно сближаются, и сегодня красная планета будет выглядеть необычно большой, примерно в 100 раз меньше Луны, передает РИА Новости "27 июля в 21:24 по московскому времени начнется лунное затмение. В тот же день Марс вступает в великое противостояние. Он будет ближе всего к Земле с 2003 года. Луна полностью войдёт в Земную тень в 22:30 по Москве, её яркость сильно уменьшится, а цвет станет красным. Рядом будет яркий и тоже красный Марс. Середина затмения будет в 23:21," — продолжает Колесников.

Для любителей "диванной астрономии" ГАИШ МГУ организует трансляцию этого примечательного события на своем сайте и на платформе Youtube. Сейчас ученые планируют вести наблюдения за Луной при помощи телескопов Кавказской горной обсерватории, но при наступлении пасмурной погоды они могут быть перенесены на другую площадку.