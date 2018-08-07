Госструктурам поручили выявить новые рынки сбыта для молдавской продукции

Премьер-министр Павел Филип в ходе рабочего заседания призвал государственные структуры в области экспорта выявить решения для диверсификации направлений экспорта для молдавской продукции.

Как сообщает Молдпрес, на заседании была проанализирована текущая ситуация по освоению экспортных рынков для местных агропродовольственных товаров на основе соглашений о свободной торговле, Зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, Содружества Независимых Государств, Центральноевропейского соглашения о свободной торговле и Соглашения о свободной торговле с Турцией. Большая часть молдавской продукции сейчас доставляется на рынок ЕС (67,9% от общего объема экспорта с января по май 2018 года, по данным Национального бюро статистики), с большим ростом на рынки Швейцарии, Германии, Италии, Португалии, Румынии, Украины и Сербии. Освоение новых рынков сбыта наблюдается в случае свежих фруктов и овощей, которые ежегодно экспортируются в около 80 стран мира. В этом году, например, планируется экспорт яблок и слив на новые рынки: Израиля, Индии и Канады.

Кроме того, консервы из фруктов и овощей были экспортированы в этом году на новые рынки - Японии, Монголии, Катара, Афганистана и Болгарии, а вина - Австрии, Дании, Швеции, Мексики, Вьетнама и Албании.

Также на заседании обсуждалось возможное увеличение квот на продукты, имеющие экспортный потенциал, и на которые существует спрос на европейском рынке, в частности на зерновые и фрукты. Премьер-министр Павел Филип отметил, что диверсификация рынков сбыта является основной задачей для сельхозпроизводителей, исходя из того, что было отмечено на встречах с предпринимателями, а также и то, что помимо традиционных рынков, ЕС и СНГ, Молдова должна освоить и другие привлекательные рынки, как Индия, Китай, Япония, США, Канада, Египет, а также страны Персидского залива: «Существует огромный потенциал и в привлечении инвестиций в данный регион. Помимо инвестиций, экономические агенты этих стран обеспечивают и экспорт продукции в страны их происхождения».

На заседании также обсуждалась необходимость использования имеющихся квот на экспорт продуктов животного происхождения. Премьер-министр потребовал от Национального агентства по безопасности пищевых продуктов представить план действий для аккредитации лаборатории, которая позволит сертифицировать согласно международным стандартам продукты животного происхождения.

«Особое внимание следует уделить экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью. У нас должно быть четкое видение на сельское хозяйство, уделяя особое внимание высокопроизводительному сельскому хозяйству и отраслям с высокой добавленной стоимостью. Давайте проанализируем барьеры на пути к рынкам, которые мы хотим освоить, будем более настойчивыми, выбирать свободные ниши и переходить на другие интересные рынки», - заключил премьер-министр Павел Филип.