Ученые нашли необычный гибрид двух видов дельфинов

Eченые нашли необычный гибрид двух видов дельфинов. Как сообщается, гибрид бесклювого дельфина (китообразное из рода дельфиновых) и крупнозубого дельфина никогда не встречался ранее.

Впервые необычное существо было замечено в августе 2017 года, с тех пор специалисты наблюдали за его поведением и привычками. Окраска и морфологические характеристики животного показывают, что оно может быть результатом скрещивания двух видов дельфинов, которые существенно отличаются друг от друга и ранее не были замечены в связях, передает Моя планета.

Биопсия и генетический анализ подтвердили догадки ученых. Во время наблюдения ученым также удалось записать звуки, производимые животными для последующей расшифровки.