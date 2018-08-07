Ученые нашли новую причину старения

Ученые из Вены обнаружили новый тип ядерных белков, от которых частично зависит упаковка ДНК и регуляции активности генов. Снижение деацетилаз гистонов приводит к раннему появлению болезней и старости. Такая информация появилась на MedicalXpress.

Ученые изучали рыб нотобранхов Фурцера (Nothobranchius furzeri). Они живут всего три-четыре месяца. Исследователи обнаружили у них механизм, из-за которого животные быстро стареют и страдают от возрастных заболеваний.

У рыб уровень деацетилаз стремительно падает с возрастом. Это стимулирует синтез CDKN1A - белка-ингибитора циклин-зависимой киназы, от которого зависит целостность ДНК на клеточном уровне.

Ученые намерены продолжить изучение, чтобы сделать возможным выключение данного механизма, пишет Корреспондент.