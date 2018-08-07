Ученые: Новый смертельный вирус CladeX может спровоцировать эпидемию мирового масштаба

Учёные считают, что вирус CladeX может спровоцировать настоящую эпидемию мирового масштаба. На данный момент учёным из Университета Джона Хопкинса известно, что число инфицированных новым штаммом вируса гриппа CladeX дошло до 400 человек, а число летальных исходов от гриппа увеличилось до 50. Первые вспышки смертельного заболевания были зафиксированы в Германии и Венесуэле, пишет Science Alert.

Учёные считают, что вирус относится к семейству "респираторных" из-за частых жалоб пациентов на кашель и головную боль. Исследователи выяснили, что им легко заразиться, а первые симптомы похожи на простуду или обычную корь. У заболевания, по словам учёных, высокий уровень смертности, а заражение и летальный исход разделяет всего несколько недель.

Не получив лечения, инфицированные новым типом вируса рискуют заболеть энцефалитом и впасть в кому. Но и это не самое страшное. Учёные выяснили, что, в случае задержки с разработкой вакцины, вирус может мутировать и начать распространяться от человека к человеку, — как обычный грипп. Результатом такого "контакта" может стать заражение почти 900 млн человек по всему миру, передает life.ru.