Названа причина, почему людей тянет на фастфуд

Для установления причины сильной тяги к нездоровой пище учёные из Университета Ватерлоо в Канаде решили выяснить, какая из частей мозга отвечает за жажду потребления фастфуда, пишет Technology.

Для получения достоверных данных учёные провели испытание на 28 женщинах молодого возраста, имеющих большой интерес к фастфуду. Использовав транскраниальную магнитную стимуляцию для дорсолатеральной части префронтальной коры мозга, учёные установили, что зона, ответственная за кратковременную память, формирует потребность в высококалорийном питании.

В ходе эксперимента было установлено, что стимуляция в 89 процентах случаев позволяет усилить потребность в жирной пище или фастфуде, формируя тем самым вкусовые пристрастия у людей. Теперь учёные размышляют над тем, как без вреда для здоровья "отключать" некоторые зоны мозга, отвечающие за чувство голода и другие биологические параметры организма, передает life.ru.